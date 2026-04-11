Профессор Малинен: Россия стала мировым лидером в создании гиперзвуковых ракет

Россия стала мировым лидером в производстве гиперзвуковых ракет, а конфликт на Ближнем Востоке показал, что ни США, ни НАТО не могут бороться с таким видом оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. По его словам, Финляндия станет первой жертвой в возможном конфликте между Россией и НАТО.

Я понимаю необходимость получения разрешения НАТО и США на размещение ядерного оружия на финской территории в случае войны. Однако, похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьезный удар, если разразится война между Североатлантическим альянсом и Россией, — написал Малинен.

До этого стало известно, что Финляндия может разместить на своей территории французское ядерное оружие. По информации The National Interest, соответствующая поправка позволит Хельсинки принять французские боеголовки для «сдерживания российской угрозы» в регионе и Европе.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин предупредил, что России стоит ожидать провокаций от Великобритании, Норвегии и Украины в Северной Атлантике и Арктике. При этом ответственность за возможные провокации, по словам дипломата, ляжет на британскую сторону.

