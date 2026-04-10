Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:42

Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины

Посол Келин: от Британии, Норвегии и Украины стоит ожидать провокаций в Арктике

Андрей Келин Андрей Келин Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

России стоит ожидать провокаций от Великобритании, Норвегии и Украины, которые наращивают свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ИС «Вести». При этом ответственность за возможные провокации, по его словам, ляжет на британскую сторону.

Сейчас вместе с норвежцами они наращивают присутствие в Северной Атлантике и Арктике. И к этому почему-то намерены подключить украинцев. И здесь надо тоже ожидать провокации. А вот ответственность здесь будет нести Лондон, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что внутри блока НАТО обострились противоречия по вопросам Арктики, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, разногласия между арктическими странами Альянса усилились, в том числе в территориальной сфере.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. По словам главы ведомства, в этом Вашингтон отличается от европейских стран.

Власть
Россия
МИД РФ
НАТО
Украина
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло почти 2 тыс.
«Скончались на месте»: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками
Камала Харрис снова метит в президенты США
Посол России раскритиковал музей Холокоста в Аргентине из-за Красной армии
Орбакайте резко просела по финансам на фоне отъезда из России
Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе
Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО
Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду
Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области
Хабенский ответил на предложение Певцова по возврату денег за спектакли
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.