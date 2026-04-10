Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины

Посол Келин: от Британии, Норвегии и Украины стоит ожидать провокаций в Арктике

России стоит ожидать провокаций от Великобритании, Норвегии и Украины, которые наращивают свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ИС «Вести». При этом ответственность за возможные провокации, по его словам, ляжет на британскую сторону.

Сейчас вместе с норвежцами они наращивают присутствие в Северной Атлантике и Арктике. И к этому почему-то намерены подключить украинцев. И здесь надо тоже ожидать провокации. А вот ответственность здесь будет нести Лондон, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что внутри блока НАТО обострились противоречия по вопросам Арктики, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, разногласия между арктическими странами Альянса усилились, в том числе в территориальной сфере.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. По словам главы ведомства, в этом Вашингтон отличается от европейских стран.