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11 июня 2026 в 15:09

ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов

Над Брянской областью уничтожены 37 БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Воздушную атаку ВСУ отражают в Брянской области, передает оперштаб региона. По данным ведомства, уничтожены 37 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 37 вражеских БПЛА самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов заявил, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. По его словам, девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

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