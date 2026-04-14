14 апреля 2026 в 11:21

ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по складу гуманитарной помощи в селе Нововладимировка Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем канале на платформе MAX. По его словам, атака также пришлась на многоквартирный дом в Новой Каховке. Жертв и пострадавших нет.

Обстрелы и удары БПЛА повредили: склад гуманитарной помощи в Нововладимировке; многоквартирный дом и газопровод в Новой Каховке, — написал Сальдо.

Ранее губернатор сообщил, что трое жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ и двое погибли во время пасхального перемирия и сразу после его завершения. Глава области подчеркнул, что Киев проигнорировал режим тишины, несмотря на данные обещания.

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы. По завершении режима тишины от Минобороны РФ последовали сообщения о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.

Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

