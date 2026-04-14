14 апреля 2026 в 11:13

На востоке Турции произошел захват школы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На востоке Турции произошел захват школы — вооруженный человек ворвался в учебное заведение в районе Сиверек провинции Шанлыурфа, сообщает AzerNews. По предварительным данным, злоумышленник ранил по меньшей мере семерых учеников и удерживает заложников.

Большинству детей, находившихся в школе, удалось покинуть здание. На месте работают силы безопасности, информация уточняется. Также сообщалось, что злоумышленник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре. В частности, по словам других лицеистов, они услышали, как в коридоре раздались два громких хлопка.

Позже появилась информация, что нижнекамский лицеист, напавший на уборщицу, обсуждал план атаки на школу в тематических чатах. Судя по его переписке, он готовился заранее: доставал нужную атрибутику и фотографировался с ней. Кроме того, он отправлял одноклассникам видео нападений на школы и высмеивал религиозные взгляды.

Мир
Турция
школы
нападения
