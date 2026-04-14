Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах Памфилова: выборы в Госдуму начнутся после президентского указа в июне

Центральная избирательная комиссия России ожидает указ президента о назначении выборов в Государственную думу в июне, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова журналистам. После этого Центризбирком направит приглашения зарубежным наблюдателям во все страны, с которыми ведется взаимодействие, передает РИА Новости.

Как только выйдет официальный указ президента, это случается в первой декаде июня, дающий старт федеральной кампании, кампании по выборам депутатов Государственной думы в сентябре этого года, как только это произойдет, у нас уже подготовлены будут наши приглашения и мы их разошлем во все страны, с которыми мы взаимодействуем, — сказала Памфилова.

Она пояснила, что указ президента, дающий старт федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы в сентябре этого года, обычно выходил в период с 1 по 21 июня. Прежде в Центризбиркоме сообщали, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы — 20 сентября 2026 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с обновленным составом Центральной избирательной комиссии заявил, что никто извне не должен иметь возможности вмешиваться в ход выборов в России. По его словам, исход голосования определяет только российский народ.