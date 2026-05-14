14 мая 2026 в 16:15

Памфилова раскрыла, сколько регионов проведут прямые выборы губернаторов

Памфилова: прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании представителей ведомства. По ее словам, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане руководителя изберут местные законодательные органы по представлению президента. Она добавила, что в 39 регионах проведут выборы в заксобрания.

У нас выборы [запланированы] на сей момент высших должностных лиц в восьми субъектах Российской Федерации, — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила, что ведомство ожидает указ президента о назначении выборов в Государственную думу в июне. После этого Центризбирком направит приглашения зарубежным наблюдателям во все страны, с которыми ведется взаимодействие.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что никто извне не должен иметь возможности вмешиваться в ход выборов в России. По его словам, исход голосования определяет только народ. Глава государства подчеркнул, что любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться.

