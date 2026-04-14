Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:29

Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет по Санкт-Петербургу установил, что выстрел из сигнальной ракетницы в одной из школ Адмиралтейского района был случайным. Ученик принес в класс устройство «сигнал охотника» и во время демонстрации совершил непроизвольный выстрел.

В результате инцидента пострадала его одноклассница, которая получила травмы. В настоящее время следователи проводят детальный осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Ведомство устанавливает все обстоятельства, при которых опасный предмет оказался в распоряжении несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям руководства учебного заведения.

Ранее глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что подросток, напавший с ножом на учителя у школы № 5 в Пермском крае, состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с начала года в России предотвратили 37 атак на учебные заведения. В НАК подчеркнули, что многие планировавшие эти преступления подростки не осознавали неотвратимости и строгости наказания.

Регионы
Санкт-Петербург
школы
стрелки
дети
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.