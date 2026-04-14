Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности

Следственный комитет по Санкт-Петербургу установил, что выстрел из сигнальной ракетницы в одной из школ Адмиралтейского района был случайным. Ученик принес в класс устройство «сигнал охотника» и во время демонстрации совершил непроизвольный выстрел.

В результате инцидента пострадала его одноклассница, которая получила травмы. В настоящее время следователи проводят детальный осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Ведомство устанавливает все обстоятельства, при которых опасный предмет оказался в распоряжении несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям руководства учебного заведения.

Ранее глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что подросток, напавший с ножом на учителя у школы № 5 в Пермском крае, состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с начала года в России предотвратили 37 атак на учебные заведения. В НАК подчеркнули, что многие планировавшие эти преступления подростки не осознавали неотвратимости и строгости наказания.