В России раскрыли цифру сорванных атак на школы и колледжи НАК сообщил о предотвращении 37 нападений на учебные заведения с начала года

В России с начала года сорвали 37 атак на учебные заведения, сообщил Национальный антитеррористический комитет по итогам заседания на тему борьбы с вовлечением молодежи в запрещенную деятельность. В НАК заявили, что многие из тех, кто планировал эти преступления, не задумывались о последствиях своих поступков, а также о неотвратимости и строгости наказания.

В этом году предотвращено 37 таких преступлений. Многие из тех, кто их совершил, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания, — сказано в пресс-релизе.

Заседание комитета прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. Он отметил, что противник активизирует в социальных сетях и мессенджерах работу закрытых групп, связанных с международными террористическими движениями, продвигает идеи массовых убийств и подталкивает подростков к вооруженным нападениям.

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и автомобилей правоохранителей. По данным ведомства, задержанные действовали в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях.

Прежде в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек. Их подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Покушение удалось предотвратить еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин РФ.