Семерых поджигателей поймали в пяти регионах России ФСБ сообщила о задержании семи человек за поджоги в пяти регионах

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и автомобилей правоохранителей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы. По данным ведомства, задержанные действовали в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях.

В ФСБ уточнили, что среди задержанных двое иностранных граждан 2006 года рождения и пятеро россиян 1994–2010 годов рождения. Все они совершали поджоги по заданию украинских спецслужб, отметили в Центре общественных связей.

Вербовка злоумышленников проходила через Telegram-каналы с объявлениями о «быстром заработке». Против задержанных возбуждены уголовные дела о диверсии и теракте, добавили в ФСБ. В ведомстве также предупредили, что обещанный крупный гонорар, как правило, не выплачивается либо не превышает тридцати тысяч рублей, а за содеянное грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек. Их подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Покушение удалось предотвратить еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.