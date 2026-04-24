24 апреля 2026 в 11:27

Украина использовала высокие технологии, чтобы вербовать радикалов

НАК: Украина использовала ИИ для вербовки радикалов в Сети

Киев использует искусственный интеллект и современные программы, чтобы найти в Сети склонных к радикализму людей, сообщил ТАСС со ссылкой на НАК России. По информации комитета, таким людям противник предлагает деньги.

Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия, — говорится в сообщении.

По информации НАК, украинская сторона также ведет активную работу в группах, связанных с терроризмом. Противник также продвигает идеи массовых убийств и провоцирует несовершеннолетних на нападения, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии. Лидер группировки попытался оказать сопротивление силовикам и был нейтрализован на месте.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Дальше
