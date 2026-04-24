Украина использовала высокие технологии, чтобы вербовать радикалов НАК: Украина использовала ИИ для вербовки радикалов в Сети

Киев использует искусственный интеллект и современные программы, чтобы найти в Сети склонных к радикализму людей, сообщил ТАСС со ссылкой на НАК России. По информации комитета, таким людям противник предлагает деньги.

Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия, — говорится в сообщении.

По информации НАК, украинская сторона также ведет активную работу в группах, связанных с терроризмом. Противник также продвигает идеи массовых убийств и провоцирует несовершеннолетних на нападения, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии. Лидер группировки попытался оказать сопротивление силовикам и был нейтрализован на месте.