Стала известна судьба главаря группы, планировавшей теракт против РКН

Главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавшей теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в ведомстве. По его данным, он пытался оказать сопротивление.

Главарь террористической группы — житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что силовики сорвали попытку покушения на высокопоставленных сотрудников РКН. По информации ЦОС ФСБ, к подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии. Масштабная операция проводилась в разных частях страны: в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

До этого в Федеральной службе безопасности сообщили, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. В качестве целей фигурировали представители высшего командного состава Минобороны России, а также один из высокопоставленных членов правительства Луганской Народной Республики.