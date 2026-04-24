В России готовилось покушение на руководителей Роскомнадзора ФСБ предотвратила организованный Киевом теракт против руководителей РКН

Силовики сорвали попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора, рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии.

18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства, — сообщили в ведомстве.

В ходе масштабной спецоперации, прошедшей в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, силовики задержали семь участников радикальной ячейки. По данным ведомства, вербовка исполнителей велась через мессенджер Telegram. Все подозреваемые дают показания о характере взаимодействия с украинскими кураторами.

При попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение. Молодой человек 2004 года рождения открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. Ответным огнем главарь банды был нейтрализован на месте происшествия.

Ранее суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. Отмечалось, что они намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.

До этого представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала, что самыми частыми методами вербовки взрослых и подростков в регионе со стороны ВСУ остаются шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы. По ее словам, противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением, используя жителей как расходный материал.