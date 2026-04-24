24 апреля 2026 в 08:48

В России готовилось покушение на руководителей Роскомнадзора

ФСБ предотвратила организованный Киевом теракт против руководителей РКН

Силовики сорвали попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора, рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ. К подготовке преступления оказались причастны завербованные украинскими спецслужбами сторонники неофашистской идеологии.

18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства, — сообщили в ведомстве.

В ходе масштабной спецоперации, прошедшей в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, силовики задержали семь участников радикальной ячейки. По данным ведомства, вербовка исполнителей велась через мессенджер Telegram. Все подозреваемые дают показания о характере взаимодействия с украинскими кураторами.

При попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение. Молодой человек 2004 года рождения открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. Ответным огнем главарь банды был нейтрализован на месте происшествия.

Ранее суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. Отмечалось, что они намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.

До этого представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала, что самыми частыми методами вербовки взрослых и подростков в регионе со стороны ВСУ остаются шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы. По ее словам, противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением, используя жителей как расходный материал.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
