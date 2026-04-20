Суд арестовал двух обвиняемых в попытке подрыва здания в Пятигорске

Суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставрополья. По версии следствия, обвиняемые намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Пятигорским городским судом Ставропольского края рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина А. и гражданина С., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), — говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что выходец из Центральной Азии, присягнувший на верность ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировал дистанционно привести в действие взрывное устройство во время теракта в Пятигорске. Задержанный также признался, что в ходе операции намеревался взорвать гражданку Германии — именно в ее рюкзаке изначально обнаружили бомбу.

Кроме того, в Сети опубликовали видеокадры ареста подозреваемой, готовившей по заданию Киева теракт в Пятигорске Ставропольского края. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанная, которая с 1995 года имеет немецкое гражданство, действовала по инструкциям украинских кураторов.