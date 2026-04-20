В ФСБ раскрыли новые детали теракта в Пятигорске ФСБ: один из исполнителей теракта в Пятигорске присягнул ИГ

Исламист из Центральной Азии, который планировал дистанционно взорвать бомбу при теракте в Пятигорске, ранее присягнул ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в ФСБ. Кроме того, мужчина признался, что в результате операции он также думал взорвать гражданку Германии — именно в ее рюкзаке изначально нашли бомбу.

Я приехал в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года я познакомился в интернете с муджахином «Исламского государства». После чего присягнул на верность амиру, — рассказал задержанный.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. С участием 57-летней гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. В рюкзаке женщины силовики обнаружили взрывчатку.

До этого 55-летнего россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке совершения теракта и государственной измене. До совершения преступлений гражданин Украины оформил российское гражданство и проживал на территории Мордовии.