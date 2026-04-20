Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 10:19

В ФСБ раскрыли новые детали теракта в Пятигорске

ФСБ: один из исполнителей теракта в Пятигорске присягнул ИГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Исламист из Центральной Азии, который планировал дистанционно взорвать бомбу при теракте в Пятигорске, ранее присягнул ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в ФСБ. Кроме того, мужчина признался, что в результате операции он также думал взорвать гражданку Германии — именно в ее рюкзаке изначально нашли бомбу.

Я приехал в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года я познакомился в интернете с муджахином «Исламского государства». После чего присягнул на верность амиру, — рассказал задержанный.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. С участием 57-летней гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. В рюкзаке женщины силовики обнаружили взрывчатку.

До этого 55-летнего россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке совершения теракта и государственной измене. До совершения преступлений гражданин Украины оформил российское гражданство и проживал на территории Мордовии.

Регионы
ИГИЛ
теракты
Пятигорск
Ставропольский край
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.