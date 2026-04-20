20 апреля 2026 в 09:48

Агент Киева со взрывчаткой в рюкзаке хотела устроить теракт в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, который готовила гражданка Германии

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что с участием 57-летней гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. В рюкзаке женщины силовики обнаружили взрывчатку.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии, — говорится в сообщении.

Обнаружение и блокирование взрывного устройства в Пятигорске рядом с объектом силовых структур стало возможным благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. После задержания специалисты-взрывотехники провели осмотр и установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено с использованием взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее 55-летнего россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке совершения теракта и государственной измене. До совершения преступлений уроженец Донецкой области оформил российское гражданство и проживал на территории Мордовии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

