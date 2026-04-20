Агент Киева со взрывчаткой в рюкзаке хотела устроить теракт в Пятигорске ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, который готовила гражданка Германии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что с участием 57-летней гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. В рюкзаке женщины силовики обнаружили взрывчатку.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии, — говорится в сообщении.

Обнаружение и блокирование взрывного устройства в Пятигорске рядом с объектом силовых структур стало возможным благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. После задержания специалисты-взрывотехники провели осмотр и установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено с использованием взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее 55-летнего россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке совершения теракта и государственной измене. До совершения преступлений уроженец Донецкой области оформил российское гражданство и проживал на территории Мордовии.