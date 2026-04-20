Появились кадры задержания готовившей теракт в Пятигорске шпионки Киева

Появились кадры задержания злоумышленницы, которая по заданию Киева готовила теракт в Пятигорске Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, женщина рассказала, что является гражданкой Германии с 1995 года. Она следовала указаниям украинских кураторов, с которым согласилась сотрудничать за вознаграждение.

В интернете со мной связался человек с выраженным украинским акцентом и предложил высокооплачиваемую работу. Я согласилась, — отметила задержанная.

По ее словам, 9 апреля координатор поручил ей доставить сумку со взрывчаткой на территорию одного из объектов правоохранительных органов. Согласно плану украинских спецслужб, после этого женщину должен был устранить сообщник.

Ранее сообщалось, что иностранец устроил поджог восстановительного поезда в московском депо за обещанное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей по указанию мошенников. Подозреваемый был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с представителями УФСБ на территории локомотивного депо станции Марк в Москве.