Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ Иностранец поджег поезд в московском депо по указанию мошенников

Иностранец поджег восстановительный поезд в московском депо за обещанное вознаграждение в 100 тыс. рублей по указанию мошенников, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. Сотрудники транспортной полиции вместе с представителями УФСБ задержали подозреваемого на территории локомотивного депо станции «Марк» в Москве.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий <...> установили личность и местонахождение поджигателя. Им оказался ранее несудимый и официально нетрудоустроенный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали по месту временного пребывания в столице, — заявили в ведомстве.

В МВД уточнили, что во время допроса мужчина рассказал о получении задания через мессенджер от неизвестного куратора. Ему поручили устроить поджог поезда. Ночью он проник на территорию депо, использовал спички и легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег состав и снял происходящее на мобильный телефон. Видео он отправил заказчику, однако деньги так и не получил.

В результате пожара полностью выгорела кабина локомотива, пострадавших нет. Сотрудники депо самостоятельно справились с огнем. Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что после поджога автозаправочной станции в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В совершении преступления подозревается 62-летняя местная жительница. Вечером 1 апреля во Фрунзенском районе женщина бросила бутылку с воспламеняющейся смесью в сторону топливораздаточных колонок. В результате никто не пострадал.