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15 июня 2026 в 17:58

Патрушев объяснил причину гибели заложников на Дубровке

Патрушев: к гибели людей в теракте на Дубровке привела растерянность спасателей

Люди у стены с фотографиями жертв теракта на площади перед театральным центром на Дубровке в день памяти погибших Люди у стены с фотографиями жертв теракта на площади перед театральным центром на Дубровке в день памяти погибших Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России слаженнее других ведомств сработала во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ Николай Патрушев, занимавший тогда пост директора ФСБ. При этом он отметил, что спасатели тогда растерялись, что привело к жертвам среди заложников.

Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной, — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что террористы смогли проникнуть практически в самый центр России, были вооружены и действовали под руководством западных кураторов. Они стремились дестабилизировать ситуацию в стране и организовать государственный переворот, уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы с Северного Кавказа и Вооруженные силы Украины действуют по схожему сценарию. Дипломат напомнила о захвате «Норд-Оста», теракте в Буденновске и взрывах жилых домов.

До этого Патрушев отметил, что Европа снова участвует в уничтожении славянского населения. На этот раз она делает это руками украинских неонацистов, уточнил он.

Власть
Дмитрий Патрушев
спасатели
ФСБ
теракты
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