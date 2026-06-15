Люди у стены с фотографиями жертв теракта на площади перед театральным центром на Дубровке в день памяти погибших

Патрушев объяснил причину гибели заложников на Дубровке Патрушев: к гибели людей в теракте на Дубровке привела растерянность спасателей

Федеральная служба безопасности России слаженнее других ведомств сработала во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ Николай Патрушев, занимавший тогда пост директора ФСБ. При этом он отметил, что спасатели тогда растерялись, что привело к жертвам среди заложников.

Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной, — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что террористы смогли проникнуть практически в самый центр России, были вооружены и действовали под руководством западных кураторов. Они стремились дестабилизировать ситуацию в стране и организовать государственный переворот, уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы с Северного Кавказа и Вооруженные силы Украины действуют по схожему сценарию. Дипломат напомнила о захвате «Норд-Оста», теракте в Буденновске и взрывах жилых домов.

До этого Патрушев отметил, что Европа снова участвует в уничтожении славянского населения. На этот раз она делает это руками украинских неонацистов, уточнил он.