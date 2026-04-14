14 апреля 2026 в 14:46

Налет на Елец, террористы в Москве, 180 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 14 апреля

Фото: Социальные сети
За сутки над Россией сбили 187 БПЛА. В Липецкой области в результате удара дрона по жилому дому погибла женщина. Запорожская АЭС перешла на питание от дизель-генераторов. Сотрудники ФСБ задержали трех террористов в Москве и шпиона в Крыму. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 180 украинских беспилотников атаковали регионы РФ

За сутки 187 беспилотников ВСУ пытались атаковать регионы России. По данным Минобороны, с 08:00 до 14:00 силы ПВО перехватили 67 дронов над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

За следующие шесть часов над четырьмя областями РФ были нейтрализованы 23 украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую и Курскую области.

В ведомстве также сообщили об уничтожении 97 БПЛА в ночь на 14 апреля. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, а также Крым.

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по Липецкой области

В результате атаки ВСУ на Елец в Липецкой области погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его данным, БПЛА ударил по жилому дому на улице Черокманова.

«Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы», — сказал он.

Артамонов также уточнил, что дроны ударили по селу Долгоруково. После падения обломков БПЛА возник пожар в жилом доме. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. Глава Липецкой области пообещал выплатить пострадавшим материальную помощь.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударах ВСУ по региону.

ВСУ впервые ударили кассетными артснарядами по Ленобласти

ВСУ впервые применили кассетные артиллерийские снаряды на дальних беспилотниках в ходе атак на Ленинградскую область. По предварительной информации, в составе боевых частей использовались комплектующие из США. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Сообщается, что противник применил снаряд калибра 155 мм M864. ВСУ также использовали систему машинного зрения Skynode S, созданную американской компанией Auterion, чтобы глушить GPS-сигнал и продолжать полет. Каждый снаряд M864 весит 50 кг и имеет 72 суббоеприпаса: 48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46.

Украинские БПЛА ударили по машине медиков под Курском

Два человека пострадали при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Работников Беловской больницы — водителя и электрика — госпитализировали с серьезными ранениями, уточнил он.

Кроме того, Хинштейн сообщил о ликвидации над регионом 85 дронов за сутки и рассказал о спасении местной жительницы с годовалым ребенком во время атаки БПЛА на АЗС во Льгове. По его словам, мать и младенец находятся в больнице и идут на поправку.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударах противника по Курской области.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что судьба нескольких сотен жителей региона, которые пропали во время боевых действий, до сих пор неизвестна.

Под Белгородом были ранены восемь человек за сутки в результате атак ВСУ

ВСУ нанесли удар по Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сначала он заявил об одной пострадавшей женщине, однако позже количество раненых возросло до четырех. Глава региона уточнил, что мирные жители получили травмы в других населенных пунктах в результате обстрелов противника.

«В хуторе Гаевка при атаке дрона ранен мужчина. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранены трое мужчин», — написал Гладков.

Он также сообщил, что за сутки регион подвергся налетам 180 БПЛА. Кроме того, ВСУ три раза обстреляли населенные пункты Грайворонского округа, выпустив 11 боеприпасов.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Гладкова об атаках противника на Белгородскую область.

Украинский дрон «охотился» на медсестру под Брянском

Медсестра получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на село Стратива Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

На Запорожской АЭС возникли перебои с электроснабжением

ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, часть оборудования была повреждена. Он также заявил об отключении внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС.

«Это произошло в результате действия автоматической защиты высоковольтной линии электропередачи 330 кВ „Ферросплавная-1“. Питание собственных нужд станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. Они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — написал Рогов.

Он уточнил, что радиационный фон остается в норме. Тем временем глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением. По его словам, питание есть только на линии «Ферросплавная», а сама станция постоянно подвергается рискам.

«Над водой в районе 21–24-й опоры [„Днепровской“ ЛЭП] есть повреждения, поэтому ведем работу над тем, чтобы провести ремонтные операции на следующей неделе», — сказал он.

Рогов также сообщил об атаке БПЛА на Каменку-Днепропетровскую. По его словам, ВСУ лишили воды целый город: поврежден водозабор, загорелось здание операторской.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Два человека погибли за сутки под Херсоном в результате атак ВСУ

Два мирных жителя погибли и трое пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В частности, жертвой обстрела стал мужчина 1956 года рождения из города Алешки.

«В Великой Лепетихе удар беспилотника ранил двух мужчин 1957 и 1959 года рождения. В селе Тарасовка Алешкинского МО в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранен сотрудник МЧС», — добавил Сальдо.

Он также отметил, что был поврежден склад с гумпомощью.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Херсонскую область.

Сотрудники ФСБ задержали троих террористов и украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали в Москве трех человек, участвовавших в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По данным ведомства, среди них — украинский военный, гражданин Молдавии и 17-летний россиянин, действовавшие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ уточнили, что они планировали использовать для покушения заминированный электроскутер, припаркованный у бизнес-центра.

Кроме того, в Крыму задержали агента СБУ, передававшего противнику сведения об объектах Черноморского флота, сообщили в местном управлении ФСБ.

Прокуратура потребовала признать таджикское движение «Группа 24» экстремистским и запретить его деятельность в РФ. По информации ведомства, участники объединения собирают по заданию украинских спецслужб сведения о российских военнослужащих, которые могут использоваться для последующих нападений на военных и членов их семей.

