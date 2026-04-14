Запорожская АЭС перешла на дизель из-за аварийного отключения У ЗАЭС отключилось внешнее электроснабжение и запустились дизель-генераторы

На Запорожской атомной электростанции произошло аварийное отключение от магистральных сетей энергоснабжения, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции. Срабатывание защитной автоматики привело к обесточиванию высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ.

Из-за утраты связи с наружными источниками тока обеспечение электричеством внутренних систем объекта, критически важных для поддержания защищенности, переведено на аварийные дизельные установки. Сейчас оборудование функционирует в штатном, бесперебойном режиме.

Уровень радиационного фона на площадке и прилегающей территории не превышает установленных нормативов. Персонал ЗАЭС осуществляет непрерывный мониторинг всех рабочих характеристик агрегатов.

Ранее глава службы по связям с общественностью Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что прекращение подачи электричества в городе Энергодаре из-за атаки ВСУ отразилось исключительно на второстепенных постройках и объектах инфраструктуры атомной станции. Они расположены в городской черте.

Кроме того, Яшина отметила негативное воздействие непрекращающихся обстрелов со стороны Украины на моральное состояние как сотрудников предприятия, так и простых горожан Энергодара. Тем не менее, по ее заверению, все ключевые показатели защищенности станции сохраняются на стабильном и контролируемом уровне.