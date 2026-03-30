На ЗАЭС раскрыли, как обесточивание Энергодара повлияло на работу станции Яшина: обесточивание Энергодара затронуло лишь вспомогательные здания на ЗАЭС

Обесточивание Энергодара, вызванное артобстрелом ВСУ, затронуло только вспомогательные здания и сооружения Запорожской АЭС, расположенные в городе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, безопасность самой станции не нарушена.

Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность станции — отключение затронуло лишь вспомогательные здания и сооружения, расположенные в городе, — сказала она.

По словам Яшиной, на самой станции обеспечен режим безусловного соблюдения всех норм безопасности. Она подчеркнула, что, несмотря на внешнее воздействие, параметры работы оборудования и систем безопасности полностью контролируются, а обстановка на Запорожской АЭС остается управляемой.

Ранее сообщалось, что Энергодар остался без электроснабжения из-за артиллерийского удара ВСУ. Как уточнил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, масштаб повреждений пока неизвестен.

До этого пресс-служба станции сообщила, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях остается в пределах нормы после внепланового отключения внешней высоковольтной линии «Днепровская». Защитные системы сработали в штатном режиме.