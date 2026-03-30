30 марта 2026 в 11:50

На ЗАЭС раскрыли, как обесточивание Энергодара повлияло на работу станции

Яшина: обесточивание Энергодара затронуло лишь вспомогательные здания на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press
Обесточивание Энергодара, вызванное артобстрелом ВСУ, затронуло только вспомогательные здания и сооружения Запорожской АЭС, расположенные в городе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, безопасность самой станции не нарушена.

Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность станции — отключение затронуло лишь вспомогательные здания и сооружения, расположенные в городе, — сказала она.

По словам Яшиной, на самой станции обеспечен режим безусловного соблюдения всех норм безопасности. Она подчеркнула, что, несмотря на внешнее воздействие, параметры работы оборудования и систем безопасности полностью контролируются, а обстановка на Запорожской АЭС остается управляемой.

Ранее сообщалось, что Энергодар остался без электроснабжения из-за артиллерийского удара ВСУ. Как уточнил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, масштаб повреждений пока неизвестен.

До этого пресс-служба станции сообщила, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях остается в пределах нормы после внепланового отключения внешней высоковольтной линии «Днепровская». Защитные системы сработали в штатном режиме.

В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть
Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

