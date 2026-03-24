На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП Представители ЗАЭС: после отключения ЛЭП уровень радиации остался в норме

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях остается в пределах нормы после внепланового отключения внешней высоковольтной линии «Днепровская», сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Защитные системы сработали в штатном режиме.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений, — добавили представители ЗАЭС.

Специалисты подчеркнули, что ситуация полностью контролируема и не представляет угрозы для персонала или окружающей среды. Несмотря на временную потерю одной из питающих линий, объект продолжает функционировать с соблюдением всех регламентов радиационной защиты.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что энергоснабжение электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара 23 марта. АЭС функционирует в штатном режиме, подача электроэнергии осуществляется по двум высоковольтным линиям.