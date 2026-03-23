23 марта 2026 в 14:44

На ЗАЭС отчитались о работе после обстрела Энергодара

Директор Яшина: энергоснабжение ЗАЭС не нарушено из-за обстрела ВСУ Энергодара

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. По ее словам, станция функционирует в штатном режиме, подача электроэнергии осуществляется по двум высоковольтным линиям.

На Запорожской АЭС все штатно, энергоснабжение обеспечено по двум линиям, — сказала Яшина.

Ранее в понедельник о факте артиллерийского удара ВСУ по городу Энергодару сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Несмотря на инцидент, работа критической инфраструктуры атомной станции, а также ее сотрудники и местные жители не пострадали.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Россия
Запорожская АЭС
ВСУ
обстрелы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

