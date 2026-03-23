На ЗАЭС отчитались о работе после обстрела Энергодара

Директор Яшина: энергоснабжение ЗАЭС не нарушено из-за обстрела ВСУ Энергодара

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. По ее словам, станция функционирует в штатном режиме, подача электроэнергии осуществляется по двум высоковольтным линиям.

На Запорожской АЭС все штатно, энергоснабжение обеспечено по двум линиям, — сказала Яшина.

Ранее в понедельник о факте артиллерийского удара ВСУ по городу Энергодару сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Несмотря на инцидент, работа критической инфраструктуры атомной станции, а также ее сотрудники и местные жители не пострадали.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.