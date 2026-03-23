Город-спутник ЗАЭС подвергся артобстрелу

ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX. По его словам, данные о пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных ударов.

Идет артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что трое волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь мирным жителям, ранены при атаке украинских БПЛА на автомобиль. Он уточнил, что инцидент произошел в Токмакском районе.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.