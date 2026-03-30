В администрации ЗАЭС раскрыли, как атаки ВСУ влияют на сотрудников станции

Украинские атаки влияют на психологическое состояние атомщиков и жителей Энергодара, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. При этом, по ее словам все параметры безопасности находятся под контролем.
Несмотря на психологическое воздействие, которое обстрелы оказывают на жителей и атомщиков, все параметры безопасности надежно контролируются, — сказала Яишна.
Ранее сообщалось, что Энергодар остался без электроснабжения из-за артиллерийского удара ВСУ. Как уточнил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, масштаб повреждений пока неизвестен.