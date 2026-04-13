Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше

Над Украиной нависла угроза тотальной катастрофы, премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы и признал свое поражение, МИД Саудовской Аравии возмутился из-за ударов иранских беспилотников — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какая катастрофа в скором будущем ждет Украину

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.

«Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа», — заявил Буданов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страну ждут проблемы на фронте из-за успехов российской армии и напряженный момент в переговорах с Москвой. По его словам, украинская сторона опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров.

«Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны — лета будет непростым и политически, и дипломатически», — сказал политик.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что на Украине в скором времени возможен государственный переворот. Как он пояснил, Зеленский ускоряет этот процесс выбором в пользу оппонентов главы Белого дома Дональда Трампа. Депутат считает, что если США захотят, то они выскажут правду о негативном влиянии демократического финансирования в Киеве. Однако, по его словам, пока подобной тенденции в Вашингтоне не наблюдается.

«Мы, в принципе, близки к госперевороту на Украине. Если Зеленский фактически выбрал сторону глобалистов и антитрамповскую коалицию, я думаю, это вполне себе весомый аргумент для того, чтобы американцы или по крайней мере администрация Трампа были заинтересованы в том, чтобы украинская власть была обвинена в коррупции, диктатуре, ущемлении прав человека», — сказал Килинкаров.

МИД Саудовской Аравии передал послу Ирака ноту протеста

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфия Талиса ас-Сухейля в связи с ударами беспилотников с территории арабской республики по королевству и другим странам Персидского залива. Дипломату вручили ноту протеста.

В документе осуждаются «продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские страны Персидского залива». Саудовский МИД подчеркнул необходимость того, чтобы иракская сторона «несла ответственность за предотвращение подобных угроз и нападений».

Между тем заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко в телефонном разговоре с первым замглавы МИД Саудовской Аравии Валидом Аль-Хурейджи указывал на необходимость остановить операцию США и Израиля против Ирана. По словам дипломата, при текущей ситуации может существенно пострадать судоходство.

В свою очередь Дональд Трамп в начале апреля заявлял в обращении к американцам, что военная операция против Ирана находится на финишной прямой по достижению всех поставленных задач и будет идти еще две-три недели. Он пообещал нанести разрушительные удары, которые отбросят Исламскую Республику в «каменный век».

Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.

Орбан также поздравил оппонентов с победой и заявил, что его партия продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции. Явка на выборах составила рекордные 77,8%, она превысила результаты 2022 года.

Национальная избирательная комиссия Венгрии подтвердила, что по результатам подсчета 98,9% голосов победила партия «Тиса». Она набрала 69,35% и получила 138 мандатов для конституционного большинства. Лидер партии Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки президента страны Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он также призвал поступить аналогичным образом с другими высокопоставленными политиками, назначенными при Орбане.

Мадьяр в своих выступлениях также коснулся темы взаимоотношений с Россией. По его словам, Будапешт готов сотрудничать с Москвой. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой. Россия считает Венгрию недружественным государством из-за поддержки санкций, пояснял он. В дальнейшем же стоит изучить шаги Будапешта для нормализации отношений и только потом давать прогнозы на будущее, считает представитель Кремля.

Что касается дальнейшего курса Венгрии, политолог Юрий Светов считает, что поддержка Украины станет меньше после поражения партии «Фидес». По его словам, политический курс Венгрии станет проевропейским. Эксперт считает, что Россия не пострадает от изменения власти в Венгрии.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов выразил мнение, что Орбан проиграл парламентские выборы, так как слишком доверился администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что США утратили международное доверие.

«Проблема в том, на мой взгляд, что Орбан делал слишком большую ставку на администрацию Трампа, которая утратила доверие со стороны международной общественности в Европе и Венгрии. Это было серьезной ошибкой», — заявил Климов.

По его словам, США подорвали доверие европейских стран из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Член СВОП подчеркнул, что новое правительство Венгрии попытается занять нейтральную сторону, не выбирая пророссийскую или проукраинскую позицию.

Читайте также:

«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России

Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля

Труп в сухих листьях: в тюменском парке нашли тело новорожденной девочки

Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья