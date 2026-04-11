Госпереворот на Украине остается вопросом времени, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, президент Владимир Зеленский ускоряет этот процесс выбором в пользу оппонентов главы Белого дома Дональда Трампа.

Мы, в принципе, близки к госперевороту на Украине. Если Зеленский фактически выбрал сторону глобалистов и антитрамповскую коалицию, я думаю, это вполне себе весомый аргумент для того, чтобы американцы или, по крайней мере, администрация Трампа были заинтересованы в том, чтобы украинская власть была обвинена в коррупции, диктатуре, ущемлении прав человека. Все это есть правда. В краткосрочной перспективе может быть создана такая ситуация, при которой это будет вполне в интересах США. И Зеленский, мне кажется, делает все для того, чтобы этот процесс ускорить своим хамством в адрес Трампа, — высказался он.

Килинкаров отметил, что если США захотят, то они выскажут правду о негативной влиянии демократического финансирования на Украине. Однако, по его словам, пока что подобной тенденции в Вашингтоне не наблюдается.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Запад может передать Украине ядерное оружие, а после этого заявить, что Киев сам купил его у международных террористов. По его словам, Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.