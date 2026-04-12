12 апреля 2026 в 22:43

Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии

Орбан признал поражение партии «Фидес» и заявил о болезненности результата

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал предварительные итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.

После обработки 53,45% голосов оппозиционная прозападная партия «Тиса» получает 136 мест в парламенте из 199, в то время как правящий альянс «Фидес» под руководством Орбана набирает лишь 56 мандатов. Крайне правая партия «Наша Родина» проходит с 7 местами.

Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны, — сказал он, выступая перед сторонниками.

Орбан уже поздравил оппонентов с победой и заявил, что его партия продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции. Явка на выборах составила рекордные 77,8%, превысив результат 2022 года.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

