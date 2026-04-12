Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал предварительные итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.

После обработки 53,45% голосов оппозиционная прозападная партия «Тиса» получает 136 мест в парламенте из 199, в то время как правящий альянс «Фидес» под руководством Орбана набирает лишь 56 мандатов. Крайне правая партия «Наша Родина» проходит с 7 местами.

Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны, — сказал он, выступая перед сторонниками.

Орбан уже поздравил оппонентов с победой и заявил, что его партия продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции. Явка на выборах составила рекордные 77,8%, превысив результат 2022 года.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.