Оппозиционная партия «Тиса», по предварительным данным, получает 125 мест из 199 на парламентских выборах в Венгрии, сообщили в Национальном избирательном офисе. На данный момент обработано 14,72% голосов. Явка к 19:30 мск достигла рекордных 77,8%, превысив показатель выборов 2022 года. На прошлых выборах к этому времени явка составляла 67,8%. В этот раз свои голоса отдали более 5,8 млн человек.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир отметил, что в Венгрии возможны массовые волнения, если по результатам парламентских выборов победит действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия «Фидес». По его словам, эпицентром беспорядков в первую очередь станет столица республики Будапешт.