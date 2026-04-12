Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск), сообщили в Национальной избирательной комиссии. Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.

В выборах участвуют правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, а также их главный соперник — партия «Тиса», председателем которой является Петер Мадьяр. Среди других участников: «Наша Родина», «Демократическая коалиция» и «Партия двухвостой собаки». Для прохождения в парламент необходимо набрать не менее 5% голосов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит принимать беженцев и оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения во избежание затягивания его конфликта с Москвой.

Венгерский политолог, главред портала moszkvater.com Габор Штир отметил, что в Венгрии возможны массовые волнения, если по результатам парламентских выборов победит Орбан и его партия «Фидес». По его словам, эпицентром беспорядков в первую очередь станет Будапешт.