Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 02:25

Орбан дал предвыборное обещание по Украине

Орбан в случае победы на выборах пообещал не давать Киеву оружие и деньги

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном митинге в Будапеште, заявил, что в случае победы его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля Будапешт продолжит оказывать Украине лишь гуманитарную помощь и принимать беженцев. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией.

Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны, — сказал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что Венгрия намерена идти только по пути мира и не считает украинский конфликт своим. Он также пообещал добиться от Киева возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», заблокированного с 27 января.

Мы прорвем нефтяную блокаду, установленную президентом Украины Владимиром Зеленским против Венгрии, и не поддержим ни одно решение в мировой политике в пользу Украины до тех пор, пока они снова не откроют трубопровод и не отдадут то, что нам причитается, — предупредил Орбан.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в своих социальных сетях выразил глубокую признательность и поддержку Орбану перед парламентскими выборами. Он подчеркнул, что именно благодаря его усилиям отношения между двумя странами вышли на беспрецедентный уровень партнерства.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
обещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан дал предвыборное обещание по Украине
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.