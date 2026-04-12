Орбан дал предвыборное обещание по Украине Орбан в случае победы на выборах пообещал не давать Киеву оружие и деньги

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном митинге в Будапеште, заявил, что в случае победы его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля Будапешт продолжит оказывать Украине лишь гуманитарную помощь и принимать беженцев. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией.

Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны, — сказал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что Венгрия намерена идти только по пути мира и не считает украинский конфликт своим. Он также пообещал добиться от Киева возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», заблокированного с 27 января.

Мы прорвем нефтяную блокаду, установленную президентом Украины Владимиром Зеленским против Венгрии, и не поддержим ни одно решение в мировой политике в пользу Украины до тех пор, пока они снова не откроют трубопровод и не отдадут то, что нам причитается, — предупредил Орбан.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в своих социальных сетях выразил глубокую признательность и поддержку Орбану перед парламентскими выборами. Он подчеркнул, что именно благодаря его усилиям отношения между двумя странами вышли на беспрецедентный уровень партнерства.