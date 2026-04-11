11 апреля 2026 в 18:49

«Сербы будут благодарны»: Вучич поддержал Орбана перед выборами

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич в своих социальных сетях выразил глубокую признательность и поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед парламентскими выборами, которые пройдут 12 апреля. Он подчеркнул, что именно благодаря усилиям Орбана отношения между двумя странами вышли на беспрецедентный уровень партнерства.

Вучич отметил, что сербский народ высоко ценит вклад венгерского политика в укрепление двусторонних связей и сохранит эту благодарность независимо от того, как распределятся голоса избирателей. По его словам, даже в случае неудачи партии «Фидес» сербы «будут вечно благодарны» Орбану.

Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы не было бы. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах, — написал президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.

