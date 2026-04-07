Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 16:53

«Сигнал бюрократам»: Вэнс открыто поддержал Орбана

Вэнс открыто поддержал Орбана в Будапеште

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, сообщает телеканал М1. По словам Вэнса, отставки политика добивается руководство Евросоюза.

Я хочу помочь Орбану как можно больше, поскольку он сталкивается с выборами. Я хочу послать сигнал бюрократам в Брюсселе, которые делают все возможное, чтобы подавить народ Венгрии, потому что им не нравится лидер, который действительно защищал народ Венгрии, — заявил Вэнс.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко сообщил, что, по его мнению, на парламентских выборах в Венгрии народ, вероятнее всего, отдаст предпочтение партии Орбана «Фидес». Эксперт отметил, что Орбан доказал свою способность отстаивать национальные интересы страны.

Ранее бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еженедельно отправляет венгерской оппозиционной партии «Тиса» €5 млн (467 млн рублей) наличными. По словам информатора, деньги перевозятся купюрами по €100 (9,3 тыс. рублей) из Италии через Австрию.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.