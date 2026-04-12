12 апреля 2026 в 09:17

Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
В Венгрии возможны массовые волнения, если по результатам парламентских выборов победит текущий премьер-министр Виктор Орбан и его партия Fidesz, сообщил венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир. По его словам, эпицентром беспорядков в первую очередь станет Будапешт, передает Lenta.ru.

Я ожидаю с вероятностью в 100 процентов, что в Венгрии начнутся беспорядки после выборов. Особенно в Будапеште — могут полыхнуть улицы <...> Если Орбан победит, то нас ждет очень напряженный апрель, — прокомментировал собеседник.

Штир также отметил, что выборы в Венгрии стали ареной ожесточенной геополитической борьбы. С одной стороны, Украина и Евросоюз стремятся повлиять на внутренние процессы в стране с целью отстранения Орбана от власти. С другой стороны, поддержку действующим властям оказывают Россия, США, Китай и Турция.

Ранее сообщалось, что в Венгрии начались парламентские выборы, в которых принимают участие более 8,12 млн граждан. Избирательные участки открылись в 6:00 по будапештскому времени. Будущих депутатов выбирают по смешанной системе.

Европа
Венгрия
выборы
беспорядки
