Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов Политолог Штир: после выборов в Венгрии возможны массовые волнения

В Венгрии возможны массовые волнения, если по результатам парламентских выборов победит текущий премьер-министр Виктор Орбан и его партия Fidesz, сообщил венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир. По его словам, эпицентром беспорядков в первую очередь станет Будапешт, передает Lenta.ru.

Я ожидаю с вероятностью в 100 процентов, что в Венгрии начнутся беспорядки после выборов. Особенно в Будапеште — могут полыхнуть улицы <...> Если Орбан победит, то нас ждет очень напряженный апрель, — прокомментировал собеседник.

Штир также отметил, что выборы в Венгрии стали ареной ожесточенной геополитической борьбы. С одной стороны, Украина и Евросоюз стремятся повлиять на внутренние процессы в стране с целью отстранения Орбана от власти. С другой стороны, поддержку действующим властям оказывают Россия, США, Китай и Турция.

Ранее сообщалось, что в Венгрии начались парламентские выборы, в которых принимают участие более 8,12 млн граждан. Избирательные участки открылись в 6:00 по будапештскому времени. Будущих депутатов выбирают по смешанной системе.