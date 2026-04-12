Парламентские выборы стартовали в Венгрии

В Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. В 6:00 по будапештскому времени более 8,12 млн граждан, имеющих право голоса, начали выбирать 199 депутатов будущего законодательного собрания.

Места в парламенте распределятся по смешанной системе: 106 депутатов будут избраны по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 — пропорционально по партийным спискам. Главная интрига выборов — сохранит ли власть правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана (партии «Фидес» и ХДНП) или к руководству придет прозападная партия «Тиса», выступающая за сближение с ЕС и НАТО.

Также в выборах участвуют крайне правая «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Ранее Орбан, выступая на предвыборном митинге в Будапеште, заявил, что в случае победы его партии Будапешт продолжит оказывать Украине лишь гуманитарную помощь и принимать беженцев. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией.