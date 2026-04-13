13 апреля 2026 в 15:43

В Кремле высказались о будущем отношений с Венгрией

Песков заявил, что пока рано оценивать будущие отношения с Венгрией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.

Мы не знаем, какой будет венгерский голос. Очевидно, что и новое руководство также будет как-то защищать интересы Венгрии. Ну если они будут защищать интересы Венгрии, значит, будет какая-то логика выстраиваться. Логика учета реалий имеющихся и так далее. Посмотрим, не будем забегать вперед, — сказал Песков.

Ранее Национальная избирательная комиссия Венгрии объявила, что оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам подсчета 98,9% бюллетеней. Она набрала 69,35% голосов и получила 138 мест в парламенте, таким образом обеспечив себе конституционное большинство.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
Венгрия
