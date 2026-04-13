Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной

13 апреля 2026 в 10:40

Сенатор Джабаров: победа Мадьяра не улучшит отношения Венгрии и Украины

Петер Мадьяр Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.

Я не думаю, что у Венгрии проснется большая любовь к Киеву после того, что Украина сотворила с этим государством, прервав поставки нефти из России, — прокомментировал Джабаров.

Ранее появилась информация, что Мадьяр выступает против поставок оружия Украине и ускоренного вступления Киева в Евросоюз. При этом он стремится сохранить конструктивные отношения с Брюсселем и, возможно, снимет вето с кредитной программы для Киева на сумму около €90 млрд.

До этого Национальная избирательная комиссия Венгрии объявила, что оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам подсчета 98,9% бюллетеней. Она набрала 69,35% голосов и получила 138 мест в парламенте, таким образом обеспечив себе конституционное большинство.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива
Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США
В США предрекли Трампу импичмент за «бесконечную войну с Ираном»
Жители Хакасии выбрали Сталина для Парка Победы
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

