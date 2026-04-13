Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной Сенатор Джабаров: победа Мадьяра не улучшит отношения Венгрии и Украины

Победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.

Я не думаю, что у Венгрии проснется большая любовь к Киеву после того, что Украина сотворила с этим государством, прервав поставки нефти из России, — прокомментировал Джабаров.

Ранее появилась информация, что Мадьяр выступает против поставок оружия Украине и ускоренного вступления Киева в Евросоюз. При этом он стремится сохранить конструктивные отношения с Брюсселем и, возможно, снимет вето с кредитной программы для Киева на сумму около €90 млрд.

До этого Национальная избирательная комиссия Венгрии объявила, что оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам подсчета 98,9% бюллетеней. Она набрала 69,35% голосов и получила 138 мест в парламенте, таким образом обеспечив себе конституционное большинство.