Победивший на парламентских выборах в Венгрии Петр Мадьяр занимает позицию против передачи оружия Украине и ускоренного вступления Киева в Европейский союз, сообщает Politico. Он намерен сохранять конструктивные отношения с Брюсселем и, вероятно, может снять блокировку с кредитной программы для Украины объемом около €90 млрд.

При этом, как подчеркивает газета, для украинского руководства ситуация выглядит неоднозначно. Мадьяр предлагал вынести на референдум вопрос об отправке оружия Киеву, что может существенно затянуть процесс, учитывая значительные антиукраинские настроения в венгерском обществе.

Ранее венгерская партия «Тиса» вышла в лидеры после подсчета 98,9% голосов. По итогам голосования партия получила 69,35% и 138 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия «Фидес» под руководством премьер-министра Виктора Орбана набрала 27,64% голосов и получила 55 мест в парламенте.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что причины поражения партии Орбана на парламентских выборах связаны с чрезмерными ожиданиями от поддержки президента США Дональда Трампа. По его словам, у Орбана также отсутствовала четко сформулированная предвыборная программа.