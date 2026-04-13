13 апреля 2026 в 10:02

На Западе предсказали наступление «черного дня» для Киева

Politico: победивший на выборах в Венгрии Мадьяр не одобряет поставки оружия ВСУ

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Победивший на парламентских выборах в Венгрии Петр Мадьяр занимает позицию против передачи оружия Украине и ускоренного вступления Киева в Европейский союз, сообщает Politico. Он намерен сохранять конструктивные отношения с Брюсселем и, вероятно, может снять блокировку с кредитной программы для Украины объемом около €90 млрд.

При этом, как подчеркивает газета, для украинского руководства ситуация выглядит неоднозначно. Мадьяр предлагал вынести на референдум вопрос об отправке оружия Киеву, что может существенно затянуть процесс, учитывая значительные антиукраинские настроения в венгерском обществе.

Ранее венгерская партия «Тиса» вышла в лидеры после подсчета 98,9% голосов. По итогам голосования партия получила 69,35% и 138 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия «Фидес» под руководством премьер-министра Виктора Орбана набрала 27,64% голосов и получила 55 мест в парламенте.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что причины поражения партии Орбана на парламентских выборах связаны с чрезмерными ожиданиями от поддержки президента США Дональда Трампа. По его словам, у Орбана также отсутствовала четко сформулированная предвыборная программа.

Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
В МИД России анонсировали визит Лаврова в Китай
Польша захотела вернуть выделенные Киеву полмиллиарда долларов
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

