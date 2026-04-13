13 апреля 2026 в 14:21

Член СВОП назвал причины поражения Орбана на выборах

Член СВОП Климов: Орбан проиграл из-за доверия Трампу

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из партии «Фидес» проиграл парламентские выборы, так как слишком доверился администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил aif.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что США утратили международное доверие.

Проблема в том, на мой взгляд, что Орбан делал слишком большую ставку на администрацию Трампа, которая утратила доверие со стороны международной общественности в Европе и Венгрии. Это было серьезной ошибкой, — заявил Климов.

По его словам, США подорвали доверие европейских стран из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Член СВОП подчеркнул, что новое правительство Венгрии попытается занять нейтральную сторону, не выбирая пророссийскую или проукраинскую позицию.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что поддержка Украины станет меньше после поражения партии «Фидес». По его словам, Петер Мадьяр из лидирующей партии «Тиса» уже делал соответствующие заявления.

Европа
Венгрия
выборы
поражения
Виктор Орбан
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

