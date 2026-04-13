Член СВОП назвал причины поражения Орбана на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из партии «Фидес» проиграл парламентские выборы, так как слишком доверился администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил aif.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что США утратили международное доверие.

Проблема в том, на мой взгляд, что Орбан делал слишком большую ставку на администрацию Трампа, которая утратила доверие со стороны международной общественности в Европе и Венгрии. Это было серьезной ошибкой, — заявил Климов.

По его словам, США подорвали доверие европейских стран из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Член СВОП подчеркнул, что новое правительство Венгрии попытается занять нейтральную сторону, не выбирая пророссийскую или проукраинскую позицию.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что поддержка Украины станет меньше после поражения партии «Фидес». По его словам, Петер Мадьяр из лидирующей партии «Тиса» уже делал соответствующие заявления.