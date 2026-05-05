Футбольному клубу присудили поражение за пропуск матча из-за атаки БПЛА КДК РФС засчитал «Уфе» поражение в матче с «СКА-Хабаровском» за неявку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил футбольному клубу «Уфа» техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся матче 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска», сообщила пресс-служба башкирской команды. Игра должна была пройти 3 мая, но команда не смогла вовремя вылететь в Хабаровск.

Причиной срыва встречи стало закрытие воздушного пространства и введение на территории Башкирии режима беспилотной опасности. Тем не менее это не было сочтено форс-мажором, позволяющим перенести встречу.

После вынесения вердикта хабаровчане набрали 38 очков и поднялись на 13-е место в таблице, тогда как «Уфа» с 31 баллом остается на 15-й строчке. В клубе пообещали представить дополнительную информацию после получения всех документов от КДК.

