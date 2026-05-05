День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:51

Футбольному клубу присудили поражение за пропуск матча из-за атаки БПЛА

КДК РФС засчитал «Уфе» поражение в матче с «СКА-Хабаровском» за неявку

Игроки «Уфы» Игроки «Уфы» Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил футбольному клубу «Уфа» техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся матче 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска», сообщила пресс-служба башкирской команды. Игра должна была пройти 3 мая, но команда не смогла вовремя вылететь в Хабаровск.

Причиной срыва встречи стало закрытие воздушного пространства и введение на территории Башкирии режима беспилотной опасности. Тем не менее это не было сочтено форс-мажором, позволяющим перенести встречу.

После вынесения вердикта хабаровчане набрали 38 очков и поднялись на 13-е место в таблице, тогда как «Уфа» с 31 баллом остается на 15-й строчке. В клубе пообещали представить дополнительную информацию после получения всех документов от КДК.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен после выездной встречи 26-го тура украинского чемпионата с «Полтавой» оскорбил судью на русском языке. Голландский специалист подошел к оператору после финального свистка, сказал фразу и удалился в подтрибунное помещение.

Спорт
Уфа
поражения
СКА-Хабаровск
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.