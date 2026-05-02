Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском Патрик ван Леувен оскорбил на русском языке арбитра после матча с «Полтавой»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен после гостевого матча 26-го тура чемпионата Украины против «Полтавы» оскорбил арбитра на русском языке. Голландский специалист подошел к оператору после финального свистка и произнес фразу, после чего направился в подтрибунное помещение.

Этот судья — позор, — высказался наставник.

Матч закончился ничьей 3:3. В ходе игры судья Игорь Пасхал после подсказки VAR дважды не засчитал голы «Кривбасса» — один из них был забит уже в добавленное ко второму тайму время.

