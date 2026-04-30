30 апреля 2026 в 23:43

Глава ФИФА рассказал о своих планах на выборы

Инфантино подтвердил участие в выборах президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен участвовать в следующих выборах главы организации, о чем сам заявил на конгрессе в Ванкувере. Выборы состоятся в Марокко уже в 2027 году.

Инфантино заявил о начале избирательного периода. По его словам, готовиться нужно уже сейчас.

Для меня это честь. В то же время чувствую смирение. Хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в следующем году. Период выборов президента ФИФА начинается сегодня, — сказал он.

Ранее Инфантино заявил, что сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, и все ее встречи пройдут на территории Соединенных Штатов. Так он поставил точку в спорах о возможном переносе матчей, передает пресс-служба ФИФА.

До этого Инфантино рассказал, что на чемпионате впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Спорт
ФИФА
Ванкувер
Джанни Инфантино
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

