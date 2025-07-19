Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 12:57

В Канаде аэропорт прекратил работу из-за угона самолета

Fox: мужчина угнал самолет из аэропорта в Ванкувере и кружил над городом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В канадском Ванкувере 39-летний Шахир Кассим угнал легкомоторный самолет Cessna 172, принадлежащий международному аэропорту «Виктория», сообщает Fox News. В связи с этим происшествием воздушная гавань была вынуждена прекратить работу, а девять запланированных рейсов перенаправили в другие города.

После 39-минутного перерыва в воздушном движении самолет Cessna 172 <…> благополучно приземлился. Затем Королевская канадская конная полиция (КККП) задержала пилота, — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, Кассим проник в кабину пилота с помощью угроз. В итоге обошлось без пострадавших. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под арестом.

До этого в Ленинградской области на пляже поселка Коккорево самолет дважды пролетел на опасной высоте прямо над головами отдыхающих. На распространенных видеозаписях видно, как пилот выполнял рискованные маневры. Некоторые испуганные люди в панике пытались спрятаться, закрывая головы руками и отбегая в сторону.

Ранее в графстве Эссекс под Лондоном произошло крушение легкомоторного самолета. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности были эвакуированы посетители и персонал расположенных поблизости гольф-клуба и регби-клуба. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

самолеты
угоны
Канада
Ванкувер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал сотрудника ММК «хитрюгой», сделав его местным героем
Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание
Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам
Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда
WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости
Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь
Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча
В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля
Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области
К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ
Озвучены новые подробности ситуации с электроэнергией в Запорожье
Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего
Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?
Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем
Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии
Грозы, жара до плюс 30 и полный штиль: погода в Москве на неделю
Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения
Трампу объяснили, чем закончатся попытки надавить на БРИКС
В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона»
Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.