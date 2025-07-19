В Канаде аэропорт прекратил работу из-за угона самолета Fox: мужчина угнал самолет из аэропорта в Ванкувере и кружил над городом

В канадском Ванкувере 39-летний Шахир Кассим угнал легкомоторный самолет Cessna 172, принадлежащий международному аэропорту «Виктория», сообщает Fox News. В связи с этим происшествием воздушная гавань была вынуждена прекратить работу, а девять запланированных рейсов перенаправили в другие города.

После 39-минутного перерыва в воздушном движении самолет Cessna 172 <…> благополучно приземлился. Затем Королевская канадская конная полиция (КККП) задержала пилота, — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, Кассим проник в кабину пилота с помощью угроз. В итоге обошлось без пострадавших. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под арестом.

До этого в Ленинградской области на пляже поселка Коккорево самолет дважды пролетел на опасной высоте прямо над головами отдыхающих. На распространенных видеозаписях видно, как пилот выполнял рискованные маневры. Некоторые испуганные люди в панике пытались спрятаться, закрывая головы руками и отбегая в сторону.

Ранее в графстве Эссекс под Лондоном произошло крушение легкомоторного самолета. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности были эвакуированы посетители и персонал расположенных поблизости гольф-клуба и регби-клуба. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.