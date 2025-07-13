Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 20:56

В британском аэропорту разбился самолет

Небольшой самолет разбился в аэропорту Саутенд под Лондоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет, сообщает полиция британского графства Эссекс. Инцидент произошел во второй половине дня — о происшествии правоохранителей уведомили около 18:00 мск.

Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16:00 нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета, — говорится в заявлении.

На место прибыли экстренные службы. В качестве меры предосторожности было принято решение эвакуировать расположенные рядом гольф-клуб и регби-клуб. Информация о пострадавших не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Татарстане учебный самолет потерпел крушение на территории частного дома под Казанью, зацепив линию электропередачи. На опубликованных свидетелями кадрах видны горящие обломки воздушного судна и повреждения жилого строения. Данных о пострадавших на момент публикации не поступало.

До этого во Франции разбился одномоторный самолет при заходе на посадку на аэродроме Шатору-Виллер. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность двигателя. Пилот, мужчина 60–70 лет, единственный кто присутствовал на борту, погиб. Он долгое время состоял в местном авиаклубе.

Лондон
самолеты
аварии
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России зафиксировали кризис винных продаж
10 способов оформить стены без обоев: необычные идеи для вашего интерьера
Названы важнейшие направления наступления ВС России в ДНР
Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Петербурге
Во Льгове восстановили электричество после буйства непогоды
Назван победитель финала Уимблдона
На Западе признали бесполезность Abrams на фронте
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге продолжает расти
Ураган в Донецке унес жизнь ребенка
«Цепляется зубами»: Пушилин заявил о крупных потерях ВСУ в Часове Яре
Макрон пообещал увеличить военный бюджет Франции
Николаев оказался охвачен пламенем после серии взрывов
Площадь лесного пожара под Ростовом выросла почти в два раза
В Полтаве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
На Украине заявили, что убийцами полковника СБУ Воронича были иностранцы
Немецкий оборонный гигант назвал конфликт на Украине двигателем роста
В британском аэропорту разбился самолет
Начало штурма Купянска, котел, трупы: ситуация на СВО вечером 13 июля
Определен победитель «Матча года» между звездами НХЛ и КХЛ
ВС России вышибают ВСУ «зубы» при попытке вцепиться в Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.