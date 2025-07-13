В британском аэропорту разбился самолет Небольшой самолет разбился в аэропорту Саутенд под Лондоном

В лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет, сообщает полиция британского графства Эссекс. Инцидент произошел во второй половине дня — о происшествии правоохранителей уведомили около 18:00 мск.

Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16:00 нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета, — говорится в заявлении.

На место прибыли экстренные службы. В качестве меры предосторожности было принято решение эвакуировать расположенные рядом гольф-клуб и регби-клуб. Информация о пострадавших не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Татарстане учебный самолет потерпел крушение на территории частного дома под Казанью, зацепив линию электропередачи. На опубликованных свидетелями кадрах видны горящие обломки воздушного судна и повреждения жилого строения. Данных о пострадавших на момент публикации не поступало.

До этого во Франции разбился одномоторный самолет при заходе на посадку на аэродроме Шатору-Виллер. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность двигателя. Пилот, мужчина 60–70 лет, единственный кто присутствовал на борту, погиб. Он долгое время состоял в местном авиаклубе.