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05 июля 2025 в 16:20

Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией

Пилот одномоторного самолета погиб при крушении в департаменте Эндр во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крушение одномоторного самолета произошло в департаменте Эндр в центральной части Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на оперативный пожарно-спасательный центр департамента. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился только пилот в возрасте 60–70 лет. Пережить крушение ему не удалось.

В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60–70 лет, — говорится в публикации.

По данным радиостанции ici, крушение воздушного судна вызвал отказ двигателя. В этот момент самолет заходил на посадку. При этом погибший пилот долгое время состоял в местном авиаклубе.

Ранее в Сомали пять пассажиров погибли при крушении военного вертолета. Еще трое человек, находившихся на борту, получили серьезные ранения. Воздушное судно принадлежало Уганде и использовалось в миротворческих миссиях Африканского союза.

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