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02 июля 2025 в 17:09

В Сомали потерпел крушение вертолет, участвовавший в миротворческих миссиях

Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Сомали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять пассажиров погибли при крушении в Сомали военного вертолета, сообщило агентство Reuters. Там отметили, еще трое человек, находившихся на борту, получили серьезные ранения. В агентстве добавили, что воздушное судно принадлежало Уганде и использовалось в миротворческих миссиях Африканского союза.

Военный вертолет Уганды, участвовавший в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, разбился в аэропорту Могадишо в среду, в результате чего погибли пять пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили крушение самолета Су-34 в Нижегородской области. В ведомстве отметили, что при заходе истребителя на посадку отказала системы выпуска одной из стоек шасси.

Пилоты предприняли несколько попыток исправить ситуацию в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов экипаж отлетел в безопасную зону и катапультировался. Самолет не нес боекомплекта, так как выполнял учебный полет.

До этого пассажирский самолет Як-40 едва не потерпел крушение при вылете из аэропорта Вологды. По данным источника, в двигатель воздушного судна на взлете врезался аист. Экипажу удалось сохранить управление и благополучно посадить борт, направлявшийся в Москву.

Сомали
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