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08 июля 2025 в 10:26

Опубликованы кадры с потерпевшим крушение под Казанью самолетом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Лента дня» опубликовал кадры с места крушения самолета на территории частного дома под Казанью. Предварительно, борт выполнял учебный полет и зацепил линию электропередачи, после чего рухнул.

В ролике видно, что обломки самолета полыхают. Также повреждения нанесены домовладению. Информации о пострадавших нет, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что учебный самолет упал на участок жилого дома в поселке Дербышки. По предварительным данным, летательное судно задело крылом дерево и линию электропередачи.

6 июля МЧС Забайкальского края опубликовало кадры с места крушения легкомоторного самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку.

Самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкалья в ночь на воскресенье. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Позднее Министерство здравоохранения края уточнило, что при аварийной посадке самолета травмы получили 10 человек.

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