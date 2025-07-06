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06 июля 2025 в 04:46

Самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье

МЧС: шесть человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Читинском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе СНТ «Топограф» Читинского района Забайкальского края легкомоторный самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку, сообщает пресс-служба МЧС региона. Он сел через 16 минут после взлета.

На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. По предварительным данным пострадали 6 человек, погибших нет, говорится в публикации.

На месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники. Возгорания не произошло.

Ранее сообщалось, что в Омской области легкомоторный самолет при выполнении частного полета совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это произошло на посадочной площадке «Поповка» в Азовском районе.

До этого стало известно, что что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

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