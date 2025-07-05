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05 июля 2025 в 17:59

Самолет жестко приземлился во время частного полета

В Омской области самолет совершил жесткую посадку во время частного полета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омской области легкомоторный самолет при выполнении частного полета совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отмечается, что это произошло на посадочной площадке «Поповка» в Азовском районе.

По предварительным данным, сегодня при выполнении частного полета в районе посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе Омской области легкомоторное воздушное судно «Цессна» совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы,сказано в сообщении.

Самолет получил повреждения, однако, по данным экстренных служб, пилот не пострадал и находился на борту один. В настоящее время транспортная прокуратура начала проверку для установления точных причин и обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

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